Sassuolo ha festeggiato il 2 giugno con “Cantautori in concerto”

Per celebrare la Festa della Repubblica si è tenuto in una piazza Garibaldi piena lo spettacolo “Cantautori in concerto”, proposto dall’Associazione concertistica “Carmina et Cantica” e giunto alla sua quarta edizione.

Il progetto ha proposto un programma dedicato alla canzone italiana d’autore: sei cantanti lirici, accompagnati dall’Orchestra sinfonica ritmica Momus diretta dal Maestro Stefano Seghedoni, si sono alternati sul palcoscenico.

In scaletta c’erano brani di Bertoli, Cocciante, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Ligabue, Cole Porter, Massimo Ranieri, Astori Piazzolla, Ivano Fossati, De Andrè, Mina, Umberto Bindi, Leonard Bernstein.

L’appuntamento era ad ingresso libero e gratuito.