Premiati i vincitori del concorso Unimore Images

Antonio Urlaro, Bianca Jelezneac e Valeria Del Papa sono i vincitori del concorso fotografico Unimore Images. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 1 giugno presso il Laboratorio Aperto Urbano dei Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia, dove il prof. Nicola Dusi, docente di Linguaggi intermediali di Unimore, ha consegnato gli attestati ai partecipanti. Nella stessa occasione è stata inaugurata anche la mostra collettiva Unimore Images, parte del circuito OFF di Fotografia Europea 2019, riservata alle migliori foto selezionate dalla giuria nell’ambito del concorso, che sarà visitabile fino al 9 giugno.

Unimore Images è un concorso fotografico dedicato agli studenti Unimore appassionati di fotografia promosso dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Fotografia Europea. Gli studenti sono invitati a raccontare, attraverso lo sguardo fotografico, il vivere universitario nelle città di Modena e Reggio Emilia cogliendone gli aspetti più significativi della dimensione cittadina.

I primi tre classificati: Antonio Iurlaro, Bianca Jelezeneac e Valeria del Papa, oltre alla partecipazione alla mostra collettiva, avranno la possibilità di partecipare ad un workshop organizzato nell’ambito di Fotografia Europea.

Antonio Iurlaro è nato a Reggio Emilia ed è iscritto al I anno del corso di laurea in Marketing e Organizzazione di Impresa presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Bianca Jelezneac è nata a Kisinau (Moldavia) ed è iscritta al I anno di laurea magistrale in Pubblicità, Comunicazione digitale e Creatività d’Impresa presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Valeria del Papa, nata a Teramo, è iscritta al II anno di laurea magistrale in Biologia sperimentale ed applicata del Dipartimento di Scienze della Vita, attualmente coinvolta in un progetto Erasmus in Norvegia.

(Nella foto: Jelezneac, Dusi, Iurlaro)