Casalgrande: Granfondo Matildica Handbike

Se c’è una disciplina che incarna, nell’immaginario collettivo, l’idea di ‘sport per tutti’, questa è l’handbike, praticata in tutto il mondo da un numero sempre più alto di atleti con disabilità. E’ quindi con orgoglio che il Comune di Casalgrande si appresta ad accogliere, il prossimo 9 giugno, la terza edizione della Granfondo Matildica di Handbike. Il passaggio della competizione a Casalgrande è previsto dalle 9,30 alle 11,00.

Si tratta di una apprezzata manifestazione che ha carattere sia cicloturistico che agonistico, essendo valida per il campionato italiano di handbike. La giornata è organizzata dal gruppo ciclisti Asd Cooperatori, in collaborazione con l’Apre, associazione paraplegici di Reggio Emilia. Il percorso della manifestazione parte da Reggio per poi snodarsi sul territorio da Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Qui l’amministrazione, in piazza Martiri della Libertà, preparerà e offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti una merenda, grazie all’impegno volontario degli Alpini; ci sarà anche l’intrattenimento delle majorettes. Saranno invece i volontari dell’organizzazione, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale nei punti più pericolosi e dagli Alpini, a garantire la sicurezza. Si chiede a tutti gli automobilisti di fare particolare attenzione nel corso della gara, per garantire un sereno svolgimento della manifestazione.

(immagine d’archivio)