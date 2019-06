Carpi, orari straordinari per l’Ufficio Elettorale

Ricordiamo che anche in occasione del ballottaggio del 9 giugno l’Ufficio elettorale di via Manicardi 39 a Carpi è aperto in via straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali con i seguenti orari:

Martedì 4 giugno dalle 8:30 alle 12:30

Mercoledì 5 giugno dalle 8:30 alle 12:30

Giovedì 6 giugno dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:45 alle 17:45

Venerdì 7 e sabato 8 giugno dalle 8:30 alle 18

Domenica 9 giugno dalle 7 alle 23

La nuova tessera elettorale può essere ritirata da un familiare convivente o da altra persona munita di apposita delega.

Da venerdì 7 a domenica 9 si potrà rinnovare anche la Carta d’identità elettronica al fine dell’esercizio del diritto di voto, il 7 e l’8 giugno dalle 15 alle 18 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Ufficio Elettorale : tel. 059 649574 – elettorale@comune.carpi.mo.it