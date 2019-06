Capezzera: “soddisfatto del risultato di Forza Italia a Sassuolo, ed onorato di poter servire la città”

“Innanzitutto auguro buon lavoro al sindaco Gian Francesco Menani, a cui assicuro il mio appoggio e quello di Forza Italia; sono tanti gli obbiettivi che ci siamo prefissati e faremo di tutto per realizzarli. Intendo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e che hanno reso possibile la mia elezione; dare l’appoggio ha un ragazzo di 18 anni non è scontato,ma chi mi ha scelto ha valutato le mie capacità, la mia serietà e la mia voglia di fare per la comunità.

In questi anni porterò davanti alla giunta tutte le richieste, che mi sono state fatte, e che riceverò; sono certo che insieme a molti consiglieri della maggioranza, tra cui molti ragazzi come me ,potremmo elaborare ed approfondire vari progetti facendo un lavoro condiviso. Venendo alla situazione di Forza Italia, non possiamo che essere entusiasti per il risultato ottenuto a Sassuolo; un 7,2% che è di gran lunga superiore alla media provinciale e regionale.

Questo traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro incessante e continuo fatto in questi anni dai consiglieri uscenti, ma soprattutto per il contributo avuto da tutta la squadra in questi mesi di campagna elettorale. Se da un lato siamo felici per il nostro risultato, lo siamo meno per quello nazionale. Forza Italia, se vuole continuare ad esistere deve iniziare un processo di rinnovamento, a tutti i livelli; non è più possibile appoggiarci solo all’operato del Presidente Berlusconi, occorre un cambio di rotta. Sono migliaia i giovani forzisti, che vogliono dare un contributo al nostro paese, bisogna solo valorizzarli.

Concludo dicendo che servirò con umiltà e caparbietà tutti i cittadini Sassolesi; sono a vostra disposizione.”

DAVIDE CAPEZZERA – CONSIGLIERE COMUNALE FI SASSUOLO