Ventenne denuncia stupro a Bologna, indaga la Polizia

La Polizia di Bologna sta indagando per chiarire quanto accaduto ad una giovane ventenne italiana che, nelle prime ore di questa mattina, ha chiamato un amico raccontando di aver subito una violenza sessuale da parte un uomo, descritto come nordafricano. L’episodio sarebbe avvenuto nella zona adiacente al Dopolavoro Ferroviario, nei pressi di via Iacopo Barozzi, alla prima periferia della città. A chiamare la centrale operativa del 113, alle 5.30 di questa mattina è stato l’amico contattato, appunto, dalla ventenne. La giovane è stata accompagnata per accertamenti in ospedale. Gli investigatori della Squadra Volante e della Mobile della Questura hanno acquisito le immagini delle telecamera di sorveglianza della zona.