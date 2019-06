Non si fa trovare in casa: denunciato a Bibbiano sorvegliato speciale

I carabinieri della stazione di Bibbiano hanno denunciato un 44enne pregiudicato ritenuto responsabile di violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale. L’uomo, nel corso dei controlli in orario notturno a soggetti sottoposti a misure restrittive alla libertà personale, non è stato rintracciato, contravvenendo così allo specifico obbligo impostogli con la sottoposizione alla misura di prevenzione.

A carico dell’uomo è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Una volta rintracciato, il 44enne, non potendo sconfessare l’esito dei controlli dei carabinieri, ha ammesso di essersi assentato giustificando l’allontanamento per motivi sanitari, ora al vaglio dei militari.

La giustificazione fornita dal 44enne, tuttavia, non è stata considerata esimente, in quanto l’uomo, qualora venisse accertata la bontà delle dichiarazioni fornite, doveva comunque chiamare il 112 informandolo dell’iniziativa che l’ha visto assentarsi arbitrariamente da casa in spregio agli obblighi imposti.