Monte Cusna, scialpinista scivola in canale: recuperato dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di sabato 1 giugno il Soccorso Alpino è intervenuto insieme ad Elipavullo, Vigili del Fuoco e ambulanza del 118 sulle pendici del monte Cusna, dove uomo di cinquantadue anni residente in provincia di Reggio Emilia, impegnato in una escursione scialpinistica nel canale di Prassordo insieme al proprio cane, ha tentato di recuperare il proprio cane scivolato in un pendio dal quale non riusciva a risalire. Attraversando un pendio di neve instabile, l’uomo è caduto nel ruscello di acqua di fusione, che scorreva sotto la lingua nevosa. Bagnato ed infreddolito, oltre ad essere impossibilitato a muoversi, l’uomo ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione di altri escursionisti in zona.

Fortunatamente poco distante dal luogo dell’evento un uomo ha raccolto l’allarme, facendo partire la macchina dei soccorsi. Sono quindi stati mobilitati i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna e l’elicottero dei Vigili del Fuoco , in quanto l’eliambulanza di Pavullo – abilitata per questo tipo di interventi- era impegnata in un altro soccorso. Lo scialpinista è stato individuato e recuperato dal velivolo dei Vigili del fuoco, quindi trasportato a valle, dove nel frattempo stava confluendo Elipavullo, liberatosi dal precedente intervento. Appena sbarcato, l’uomo è stato visitato dal sanitari di Elipavullo e affidato all’ambulanza che lo ha trasportato all’Ospedale di Castelnovo Monti, con una leggera ipotermia e alcuni traumi di lieve entità. I vigili del fuoco hanno poi provveduto al recupero del cane del cinquantaduenne.

(immagine di repertorio)