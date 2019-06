“Cantautori in concerto” domani sera in piazza Garibaldi per festeggiare la Repubblica

Si rinnova anche quest’anno il grande appuntamento musicale che avrà luogo nella serata di domani, domenica 2 giugno in piazza Garibaldi, quando a partire dalle 21 ad ingresso libero, per celebrare la Festa della Repubblica italiana, avrà luogo lo spettacolo “Cantautori in concerto”, proposto dall’Associazione concertistica “Carmina et Cantica” e giunto alla sua quarta edizione.

Il Concerto, promosso dall’Amministrazione Comunale, si svolge grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, con il patrocinio della Prefettura di Modena e la collaborazione di altri soggetti istituzionali e di sponsor privati e rientra nell’ambito delle iniziative volte a celebrare l’importante ricorrenza del 2 Giugno.

Il 2 giugno del 1946 in Italia si svolse infatti il referendum istituzionale a suffragio universale che, per la prima volta, insieme ai cittadini di sesso maschile, portò le cittadine italiane alle urne, con cui venne sancita la nascita della Repubblica, a poco più di un anno di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale e del regime fascista.

Il progetto presentato dall’Associazione Carmina et Cantica propone un programma dedicato alla canzone italiana d’autore: sei cantanti lirici, accompagnati dall’Orchestra sinfonica ritmica Momus diretta dal Maestro Stefano Seghedoni, si alterneranno sul palcoscenico creando un’autentica magia.

Si alterneranno sul palco il soprano Stefanna Kybalova, il mezzosoprano Lorena Bartolini, i tenori Walter Borin e Domenico Menini, il baritono Carmelo Corrado Caruso e il basso Raffaele Costantini.

Beatrice Bianco, che ha curato la direzione artistica e il casting, presenterà con Marco Barbieri un concerto che prevede anche la partecipazione di Marco Dieci, Michele Mud e Alessandro Balestri.

In programma brani di Bertoli, Cocciante, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Ligabue, Cole Porter, Massimo Ranieri, Astori Piazzolla, Ivano Fossati, De Andrè, Mina, Umberto Bindi, Leonard Bernstein.

L’appuntamento è per domani sera in piazza Garibaldi a Sassuolo, con inizio alle ore 21 ed ingresso libero e gratuito.