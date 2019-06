Camminate nella natura, tra il verde e le colline

Tornano le Camminate della Polisportiva Polivalente Maranello, un’iniziativa libera e gratuita, nata per il desiderio di aggregazione nel praticare una “camminata tra amici” in mezzo alla natura per scoprire e riscoprire il territorio. Per partecipare è sufficiente indossare un paio di scarpe da ginnastica ed un abbigliamento comodo. Queste le camminate in programma nei prossimi giorni: lunedì 3 camminata verso il Castello di Spezzano, tramonto da Fogliano, partenza dal Parco Ferrari alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 7 c.a.); mercoledì 5 camminata lungo il Torrente Tiepido, da Pozza a Torre Maina, partenza dal Maranello Village a Pozza alle ore 20.00 (strade asfaltate, strade sterrate Km. 9 c.a.); venerdì 7 camminata verso la Fornace 1 – La Svolta, De Andrè, partenza dal Parco Ferrari alle ore 20 (strade asfaltate, strade sterrate, sentieri Km. 8 c.a.).