Forza Italia Sassuolo: “aspettiamo di entrare in campo per contribuire al buon governo della città”

“Siamo molto soddisfatti di avere contribuito significativamente alla vittoria del centro destra e all’elezione di Gianfrancesco Menani a sindaco di Sassuolo.

Ringraziamo tutti i nostri elettori per la stima e la fiducia che ci hanno dimostrato con il loro voto e preferenza.

Siamo veramente soddisfatti per il risultato ottenuto, abbiamo lavorato senza risparmiarci e siamo riusciti a mantenere Forza Italia al 7,20% piu o meno la stessa percentuale raggiunta alle europee (7,95%), peraltro di molto superiore alla media regionale del 5,87%, e ciò nonostante la presenza delle due liste civiche di centro destra, a cui va la nostra stima e amicizia”.

“I dati sono lì ad evidenziare quanto la squadra abbia lavorato e come le numerose preferenze siano il valore aggiunto che i singoli candidati portano . Infatti nelle amministrative, il voto dell’elettore segue la persona e il gradimento alla persona sicuramente ha fatto la differenza. Basti pensare che negli altri paesi del distretto ceramico (Formigine, Maranello) Forza Italia si attesta circa mediamente al 3,60% mentre a Modena al 4% per capire come il 7,20% di Sassuolo rappresenti un grande risultato e un grande supporto per scavallare il ballottaggio. Ora merito al merito, aspettiamo anche noi di entrare in campo per contribuire, con il nostro apporto, al buon governo della città”.