“Castello Errante: la Triologia”, con tre capitoli di videoproiezioni architetturali sul Castello di Formigine

Sabato 1 e domenica 2 giugno appuntamento con “Castello Errante: la Triologia”, con i tre capitoli di videoproiezioni architetturali sul Castello di Formigine, realizzate a cura di Delumen. Sia sabato che domenica (a partire dalle 21,30) in piazza Calcagnini sarà dunque possibile rivivere i tre episodi tra dame e cavalieri, armi ed amori, audaci imprese e incredibili avventure, foreste stregate e danze travolgenti, in un viaggio per immagini e suoni che dal Medioevo arriva fino alla fantascienza. In caso di maltempo le proiezioni sono comunque confermate.

A tutti i bambini e ragazzi presenti verrà consegnato un piccolo gadget omaggio a tema. Per tutte e due le serata musica con dj, mentre sabato animazione per bambini con trampolieri, bolle giganti e spettacoli con luci led a cura di Skorpionfire. Due giorni in cui il Castello di Formigine sarà animato non solo dalla trilogia di Castello Errante, ma anche grazie al Museo del Castello, che propone sabato dalle 17 “Alle scoperta dell’uovo di drago”, laboratorio creativo a ingresso libero per bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati dalle famiglie, oltre alle visite guidate gratuite di sabato dalle 15 alle 20 e con l’apertura di domenica (ingresso sempre gratuito), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Formigine aderisce anche a “Giardini verdi”, nell’ambito dell’iniziativa “Oh che bel castello! – Castelli aperti #inEmiliaRomagna”, con visite guidate gratuite (alle ore 10 – 11,30 – 16 – 18) al Castello e al suo giardino domenica 2 giugno (si consiglia la prenotazione sul sito www.castelliemiliaromagna.it).