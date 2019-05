Sciopero oggi allo stabilimento Sira Group di Campogalliano (ex Faral)

Tre ore di sciopero oggi allo stabilimento di Campogalliano della Sira Group (ex Faral ) fabbrica metalmeccanica di radiatori.

“All’interno dello stato di agitazione proclamato martedì 28 maggio, oggi si è dato corso al secondo sciopero e dalle ore 8 alle 11 ha incrociato le braccia l’intero turno del mattino lasciando ferma tutta l’attività. Magazzino, verniciatura e produzione, tutta la fabbrica si è fermata aderendo all’iniziativa di protesta lanciata da Rsu e Fiom Cgil” spiega una nota del sindacato.

“Nella mattinata i lavoratori riuniti in presidio davanti ai cancelli dell’azienda (foto), oltre al sostegno dell’iniziativa legata ad orario di lavoro e al mancato acquisto degli immobili, hanno segnalatolo lo stato di abbandono e sporcizia dei bagni e il disagio vissuto sulle linee di produzione per la presenza delle polveri di alluminio non adeguatamente abbattute”.

Lo sciopero, che segue la fermata fatta ieri mercoledì 29 maggio all’ultima ora del turno di lavoro, proseguirà in modalità articolata anche nei prossimi giorni.