Reggio Emilia: colto sul fatto mentre cede marijuana, 24enne gambiano finisce nei guai

Ieri mattina, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, durante un ordinario controllo del territorio ha assistito ad una cessione di sostanza stupefacente tra due soggetti stranieri. Gli operatori hanno notato un uomo – poi identificato in M. Y., gambiano classe 1995 – cedere 4.6 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana ad altro soggetto (T. V.). I due sono stati accompagnati presso gli uffici della locale Questura dove il gambiano è stato denunciato per il reato di cessione di stupefacente. M.Y., clandestino sul territorio nazionale era già sanzionato ex art. 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione.