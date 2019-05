Per la Festa della Repubblica a Fiorano concerto in piazza alla mattina con la Corale Rossini

L’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese festeggerà in musica la Festa della Repubblica, domenica 2 giugno 2019, con il concerto della Banda Flos Frugi in Piazza Ciro Menotti, che, alle ore 10, accompagnerà la posa della corona al Monumento ai Caduti da parte del sindaco Francesco Tosi e delle autorità, cui seguirà l’esibizione, sempre in piazza, della Corale Rossini di Modena, alle ore 10.30.

Fondata nel 1887 è una delle più apprezzate ed antiche società corali italiane, conosciuta anche all’estero, per i concorsi vinti e per avere accompagnato grandi interpreti della lirica mondiale, ad esempio Luciano Pavarotti, suo giovane ex corista, che la volle con sé per registrare il suo LP ‘Mamma’ e in trasmissioni televisive. Ma si sono esibiti anche con Mirella Freni Nicolaj Ghiaurv, Ruggero Raimondi, Mariella Devia, Raina Kabaivanska, Franco Federici, Ottavio Garaventa, Giorgio Casciarri e tanti altri..

Dal 2007 ad oggi è diretta dal M° Luca Saltini con la collaborazione del M° Lucio Carpani. A Fiorano Modenese eseguiranno l’Inno di Mameli, il canto modenese La Ghirlandeina e una scelta di cori delle opere verdiane.