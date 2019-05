Maltempo, piena Secchia a Modena sotto livelli previsti. Cala l’allerta in Regione

Cala l’allerta sul maltempo in Emilia-Romagna: per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allerta. Il codice colore Arancione nell’allerta che riguarda la zona della Pianura Emiliana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio. La piena del fiume questa notte è passata a Modena al di sotto dei livelli previsti e in città e provincia i ponti sono stati riaperti.