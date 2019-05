Lotta alle zanzare: a Formigine via ai trattamenti larvicidi

Sono stati programmati dall’Ufficio Ambiente del Comune di Formigine cinque capillari trattamenti contro le larve di zanzare nelle 8900 caditoie del territorio comunale, su strade, piazze, giardini e nelle aree pubbliche di scuole, cimiteri, e ed altri edifici comunali. Il primo ciclo di trattamenti è stato posticipato a causa delle basse temperature di questo maggio e inizierà venerdì 31 maggio, proseguendo nei giorni successivi.

Come per gli interventi successivi, che si ripeteranno a cadenza mensile, piccole variazioni saranno possibili a causa di precipitazioni e condizioni meteo. Ogni intervento viene georeferenziato con GPS e riportato su mappe in costante aggiornamento, e coinvolge il capoluogo e le frazioni di Colombaro, Casinalbo, Ubersetto, Corlo, Magreta. Viene anche offerta la possibilità ai cittadini di consultare la Web App presente nel sito Internet del Comune (area tematica: Ambiente) selezionando “Formigine”, che permette di visualizzare l’ultimo trattamento eseguito nei pozzetti pubblici e marcato con GPS. Si ricorda che in questo periodo è particolarmente importante che i cittadini mettano in pratica buone prassi come: trattare regolarmente con prodotti larvicidi i tombini e le zone di scolo o ristagno, eliminare i sottovasi e i ristagni d’acqua, verificare le pulizia delle grondaie, coprire cisterne e contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici e infine tenere pulite fontane e vasche ornamentali.