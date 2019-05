Bologna Bike City entra nel vivo: ecco la Sunrisebike Ride

Sabato 1 giugno aprirà il villaggio della Sunrisebike Ride ai Giardini Margherita con tante attività rivolte a tutti gli amanti della bici. Due giorni di eventi organizzati da UISP Bologna, Ciclistica Bitone e Fabbrica Fotografica.

1 giugno: Sunrise Village – Giardini Margherita di Bologna

Nel più grande polmone verde di Bologna, nel cuore della città, per una mobilità più sostenibile, il Sunrise Village!

Dalle 10.00 alle 19.00 sarà protagonista la mobilità alternativa:

le nuove tecnologie che ottimizzano l’efficacia degli spostamenti in città

prodotti d’uso quotidiano per il ciclista urbano

prove e test con e-bike e bici gravel nell’anello dei Giardini Margherita e verso la collina

la partenza de “la Ravaldona” per bici in ferro (partenza ore 13:00)

la consegna delle t-shirt e la possibilità di iscrizione alla Sunrisebikeride

la possibilità di testate una vera handbike

Saranno presenti:

sunrisebikeride – il gazebo della pedalata all’alba

supernova bike – gravel e e-commuter

clinica del ciclo – urban bike, e-bike mtb

ciclo caffe’ le ruote – urban bike e urban e-bike

autovanti – bici e auto elettriche

lobito bike – urban ebike pieghevoli, e-bike mtb

ingrid bike – accessori bici

tronconi bike – urban bike, gravel e bici vintage

alma cicli – urban bike, gravel e bici vintage

gas 29 bici artigianali gravel e mtb

fondazione per lo sport e il cip (comitato paraolimpico italiano)

corrente – il car sharing elettrico

2 giugno: partenza all’alba, ore 5.33 – Giardini Margherita di Bologna

Sesta edizione, organizzata da UISP Bologna, Ciclistica Bitone e Fabbrica Fotografica

Sunrisebikeride® una pedalata non competitiva con partenza nella magia dell’alba, lungo un facile percorso della durata di circa un’ora, che valorizzerà le bellezze inimitabili della città, transitando davanti alla maggior parte dei luoghi di interesse storico e culturale. Un evento per tutte le generazioni, per i genitori che accompagnano i figli, per i bambini che coinvolgono gli adulti.

Sunrisebikeride® è aggiungere colore (verde come le t-shirt di quest’anno) alle tinte della giornata, è ascoltare il vero rumore silenzioso della città, è sentire il buon umore che sale interiormente, è provare che lo stare bene si può respirare nell’aria. La quarta edizione del tour delle pedalate all’alba sarà un modo nuovo e sostenibile di visitare la città, una via tracciata per incentivare turisti a scoprire le bellezze del nostro territorio in modo originale e salutare, una soluzione unica per far riaffiorare ai propri residenti un sano senso di orgoglio e appartenenza.