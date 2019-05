Riaperto in mattinata il parco delle Caprette lungo il Crostolo

Dato il deflusso regolare della piena del torrente Crostolo a Reggio Emilia, è stato riaperto nella mattinata di oggi il parco delle Caprette, che si sviluppa lungo il corso d’acqua ed era stato chiuso ieri sera in via precauzionale dalla Polizia locale.

Nella scorsa nottata non si è resa necessaria la chiusura del ponte sul torrente Tresinaro a Corticella.