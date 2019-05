Reggio Emilia: strappa la borsa ad una signora poi perde il maltolto

Ieri sera, la Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuta in via Galliano, dove una signora rumena aveva subito uno scippo. Sul posto la donna ha riferito che poco prima un individuo, in sella ad una bicicletta, le si era si avvicinato strappandole la borsetta da una spalla. Dopo un iniziale tentativo di trattenere la borsa, la signora era caduta a terra e il malfattore era riuscito a fuggire sulla pedonale verso il parchetto lì vicino. Nella fuga, però, il malfattore aveva perso la borsa, subito recuperata dalla signora, all’interno della quale c’era ancora tutto. La donna, che presentava alcune piccole escoriazioni alle dita di una mano, ha rifiutato l’intervento sanitario.