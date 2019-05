Orticelli ribelli, una giornata all’insegna dell’ambiente al Multiplo

Tutto il buono del chilometro zero in festa. Il parco del centro cultura Multiplo di Cavriago, sabato 1° giugno, ospiterà “Orticelli ribelli”, una giornata intera dedicata agli orti, alla bellezza del coltivare il proprio cibo, ai benefici legati alle attività all’aria aperta. Si alterneranno laboratori per adulti e bambini, buon cibo, tanta musica, mostre e molto altro. Il tutto organizzato dal Comune di Cavriago, in collaborazione con “Questione di stili”, ed il sostegno di Iren, Emilbanca e Scatolificio Me-cart.

Ecco il programma nei dettagli. Ci saranno diversi eco-laboratori: alle 10,30 ci sarà “Ecologia per piccoli orti”, un incontro teorico pratico per adulti sull’orto famigliare naturale a cura di Marco Aicardi; alle 16,30, per bambini e famiglie, “Guerrilla gardening e bombe di semi” a cura di Questione di Stili, “Orto dei Profumi” a cura del Nucleo Ortisti Cavriago e “Giochi in Alveare” a cura dell’Azienda Agricola Api Libere.

“Orticelli ribelli” è anche la giornata conclusiva del progetto “L’Orto di saperi e sapori” sugli orti scolastici, che ha coinvolto diciassette classi delle scuole di Cavriago: dalle 16,30 si potrà ammirare una piccola esposizione relativa a questo bellissimo progetto. Un altro importante progetto sta andando avanti a Cavriago ed è l’Orto di Comunità alla Casa della Carità: dalle 16,30, si potrà visitare nel parco della Casa di Carità e qui saranno proposti dei piccoli lavori nell’orto di comunità curato dal Nucleo Ortisti Cavriago. Alla stessa ora sarà proposta una merenda salutare con frutta e frullati e ci sarà, per la gioia dei più piccoli, il carretto del gelato.

Per gli amanti dei libri e delle letture, ecco che alle 17 arriveranno “Carriole di storie” a cura delle lettrici volontarie del Multiplo: per i bambini dai 3 ai 5 anni saranno raccontate storie sull’orto e dintorni. Dalle 18,30 ci sarà un “AperiPicnic a km0” con prodotti delle aziende del territorio: i partecipanti sono invitati a portare una coperta da casa, a tutto il resto ci penseranno i ragazzi di Cuariegh on the road. Alle 19 arrivano le “Pillole di sostenibilità”: il territorio si racconta attraverso storie di sostenibilità e rispetto della natura con interventi di cinque minuti. Per gli amanti della musica, la festa si conclude in bellezza con il concerto del “Coro Al Falistre e i Fulminant” alle 19.30, un coro femminile di canti popolari dell’Appennino Reggiano e del Nord Italia ideato e diretto da Mara Redeghieri; a seguire alle 21 gli “Avanzi di balera” proporranno un gran finale con musica popolare emiliana itinerante.

Tutti gli eventi si svolgono al Multiplo; invece l’Orto di Comunità si potrà visitare alla Casa di Carità. Per info: Multiplo, via della Repubblica 23, Cavriago, Tel. 0522/373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.orticelliribelli.it, pagina facebook Orticelliribelli