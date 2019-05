Nel weekend Javier Girotto, Fabrizio Bosso e la On Time Variabile Orchestra concludono ‘Correggio Jazz’ 2019

Venerdì 31 maggio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio, per la rassegna Correggio Jazz 2019 (nell’ambito di Crossroads), è in programma una ricca serata dedicata a Javier Girotto con un doppio set: si apre con il trio di Javier Girotto “Tango Nuevo Revisited” e, a seguire, il sestetto “Latin Mood” capitanato da Fabrizio Bosso e dallo stesso Girotto (foto).

Tango, milonga, chacarera, candombe e… jazz, in proporzione variabile. Doppia è la leadership come anche l’anima musicale dei “Latin Mood”: da una parte Fabrizio Bosso chiama a raccolta alcuni swinganti talenti del jazz italiano, dall’altra Javier Girotto imprime il bollino DOC della musica argentina, portando con sé uno specialista del genere come il pianista connazionale Natalio Mangalavite. Ecco servito il perfetto mix di beat latino-americani e iniezioni di movenze afroamericane. I lavori discografici della band, Sol! e Vamos, mettono in luce un dinamismo incontenibile ma anche assolo di struggente bellezza. Non manca quel senso di divertissement tipico della musica sudamericana, nella quale alta espressione artistica e svago popolare non sono mai disgiunti. Le performance dal vivo dei Latin Mood sono contagiose dalla prima all’ultima nota proprio per la loro costante capacità di rinnovarsi, passando dal ballabile al tribale, dalle suggestioni struggenti alle riscosse battagliere.

A preparare la scena per i Latin Mood, ci sarà un set introduttivo con il trio di Girotto, da poco immortalato su disco: Tango Nuevo Revisited. Un palese richiamo ad Astor Piazzolla, che nel 1974 incise l’album Tango Nuevo in compagnia di Gerry Mulligan: un disco fondamentale nella storia del rinnovamento stilistico del tango oltre che nella formazione del giovane Girotto, che ora ne offre una rilettura in stile cameristico e con una più marcata pronuncia jazzistica rispetto ai larghi organici e alle sonorità pop di Piazzolla.

***

Sabato 1 giugno (ore 21) la rassegna si conclude con il concerto della On Time Variabile Orchestra, che con direzione e arrangiamenti di Cristiano Arcelli, presenta “Racconti Mediterranei – New Edition”.

“Racconti Mediterranei – New Edition” è una produzione originale che si riallaccia ai “Racconti mediterranei” andati in scena in occasione della precedente edizione di Correggio Jazz. Il mare è una zona di transito per culture che una volta sbarcate si fondono con altre musiche. Contemporaneità e tradizione melodica, armonica e ritmica di un ‘altrove’ sempre più vicino si impastano negli arrangiamenti curati da Arcelli, creando una sintesi delle culture musicali che arrivano attraverso le ‘vie dei migranti’, antichi e moderni.

La On Time Variabile Orchestra è una vera e propria big band (quest’anno di 16 elementi) nata dall’esperienza dei seminari musicali “Correggio On Time”, che si svolgono da diversi anni a Correggio durante la rassegna Correggio Jazz; è formata da alcuni dei più talentuosi e affermati musicisti della scena jazz nazionale, anche docenti dei seminari (Arcelli al sax, direzione e arrangiamenti; Paternesi alla batteria; Zanisi alle tastiere; Sigurtà alla tromba; Ponticelli al basso; Diodati alla chitarra; Allulli al sax; la Renzetti alla voce), e da alcuni giovani partecipanti ai seminari stessi che nel corso degli anni si sono distinti vincendo borse di studio e che hanno iniziato un loro autonomo percorso artistico e professionale. L’Orchestra è, per questo, Variabile: si possono aggiungere o sottrarre i componenti che, a seconda delle “annate”, vengono individuati dal nucleo fondante degli artisti-docenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì e nei giorni di spettacolo dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30, sempre un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: tel. 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it