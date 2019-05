Marano: conclusi i lavori di messa in sicurezza sulla frana, riaperta la provinciale 21

A Marano, nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio, è stata riaperta al traffico la strada provinciale 21, chiusa dalla serata di martedì 28 maggio in un tratto tra Rodiano e Ospitaletto, per motivi di sicurezza a seguito della caduta sulla sede stradale di massi e detriti.

Sul versante reso instabile dalle piogge di questi ultimi giorni la Provincia ha effettuato un intervento urgente di messa in sicurezza che ha consentito la riapertura della strada che collega Marano con il territorio di Serramazzoni.

Resta chiusa, invece, la provinciale 26 vicino Castagneto di Pavullo per il cedimento del fondo stradale causato da una frana e permangono le restrizioni alla circolazione con senso unico alternato, sempre per frana lungo la provinciale 324 del passo delle Radici tra Sestola e Roncoscaglia, dove il movimento franoso che incombe sull’arteria non si è ancora assestato, a Zocca lungo la strada provinciale 623 la Prignano, sulla provinciale 19 vicino alla frazione di Castelvecchio, sulla provinciale 24 vicino a Saltino e lungo la provinciale 23 e sulla provinciale 486 in un tratto vicino Montefiorino anche in questo caso per il cedimento del fondo stradale.