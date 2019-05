Il fiume, da emergenza a infrastruttura verde: un incontro a Rubiera

Un importante convegno dal titolo “Il Fiume: da emergenza a infrastruttura verde per il territorio” si svolge sabato 1 giugno alla Corte Ospitale (via Fontana 2) di Rubiera (RE).

L’Ente Parchi Emilia Centrale chiama a raccolta esperti e studiosi per dibattere, in un incontro aperto a tutti, di scelte territoriali e urbanistiche legate alle aree fluviali, di sostenibilità, sviluppo e assetto territoriale, di progetti integrati di paesaggio, di infrastrutture verdi e ingegneria idraulica, di riqualificazione ecologica fluviale, di gestione sostenibile dei corsi d’acqua, di ciclabilità e turismo lungo i fiumi.

Un ampio ventaglio di temi che vedrà, dopo i saluti di Giovanni Battista Pasini e l’introduzione di Valerio Fioravanti, rispettivamente presidente e direttore dell’Ente Parchi Emilia Centrale, gli interventi di Giampiero Lupatelli (Caire Consorzio), Diego Zoppi (Consiglio Nazionale Architetti), Tullia V. Di Giacomo (Sapienza Università di Roma), Pierluigi Viaroli (Università di Parma), Marco Monaci (CIRF Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), Paolo Gandolfi (Architetto e Pianificatore Legge nazionale sulla ciclabilità), Roberto Ori (Provincia di Modena), con spazio finale dedicato a giovani idee, progetti e strategie di riqualificazione fluviale.

Dopo il dibattito fra pubblico e relatori, le conclusioni del convegno saranno affidate a Paola Gazzolo, assessore a Difesa del suolo, Politiche ambientali e della Montagna della Regione Emilia-Romagna.

Buffet finale con prodotti del territorio a cura dell’Agriturismo La Falda.

Il programma completo del convegno su: www.parchiemiliacentrale.it.

Per informazioni: tel. 0522 627902.