Dopo il voto di domenica Merola convoca la “nuova” Conferenza metropolitana dei sindaci

Il sindaco metropolitano Virginio Merola riunirà in Città metropolitana i sindaci del territorio, in gran parte rinnovati dopo le elezioni di domenica scorsa. Merola ha infatti deciso oggi che la prima riunione della nuova Conferenza metropolitana dei Sindaci si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 12 nella Sala del Consiglio (via Zamboni 13).

Dei 55 comuni della città metropolitana 46 sono andati al voto domenica 26 maggio (di questi solo 1 avrà il ballottaggio il 9 giugno).

Sui 45 sindaci già eletti sono 28 i neosindaci (62,2%) e 17 quelli uscenti e riconfermati al secondo mandato amministrativo (37,8%). Oltre metà della Conferenza metropolitana dei 55 sindaci sarà dunque composta da sindaci al primo mandato.