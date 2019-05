Bambini in piazza a Reggio per “Stradilandia”, l’educazione stradale spiegata ai più piccoli

Nella mattinata di domani, giovedì 30 maggio, centinaia di bambini delle scuole materne reggiane saranno protagoniste della pacifica invasione di piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria a Reggio Emilia per l’iniziativa “Stradilandia. L’appuntamento con l’educazione stradale dedicata ai più piccoli”. La manifestazione, che si svolgerà dalle 8.30 alle 12, è organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale e dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Durante la mattinata bambine e bambini delle scuole d’infanzia del Comune di Reggio Emilia parteciperanno a laboratori grafici e pittorici sui segnali stradali, ascolteranno fiabe sul tema della sicurezza stradale scritte dagli alunni delle primarie, e si cimenteranno in sella a biciclette in percorsi stradali appositamente costruiti.

Nell’ambito della manifestazione, i giovani partecipanti potranno visitare anche gli stand degli attori della sicurezza stradale: gli operatori che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini, tra cui il soccorso del 118, i volontari di Croce verde e Croce rossa, Vigili del fuoco e Aci, forze di polizia e associazioni di volontariato. Oltre ai mezzi in dotazione alla Polizia locale di via Brigata Reggio, i bambini potranno scoprire tutte le attrezzature utilizzate su strada da Polizia di Stato sezione Polizia stradale, Carabinieri, Polizia provinciale, Protezione civile e Ggev (guardie ecologiche volontarie).

Il nuovo progetto, pensato per dedicare un momento di educazione alla sicurezza stradale calibrato sulle esigenze dei più piccini, si è concretizzato grazie alla collaborazione tra forze di polizia e soccorso, Ufficio scolastico provinciale, Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, Aci Reggio Emilia, liceo artistico statale Chierici, Corpo degli Alpini e le associazioni ReMida, Tutti in bici e Nati per leggere.