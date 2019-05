Attivato un altro centro prelievi ad Albinea

Prelievi di sangue e campioni in accesso diretto, prosegue la riorganizzazione. Mercoledì 22 maggio è stato attivato un altro centro prelievi di Bianalisi in Via Morandi 2/A ad Albinea secondo le nuove modalità organizzative messe a punto dall’Ausl Irccs di Reggio Emilia. Il centro prelievi è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 9. Telefono: 0522-1753278.

Lo sviluppo del progetto prevede che la maggior parte dei prelievi effettuati nei centri privati accreditati siano analizzati nei laboratori dell’Azienda Usl, al fine di omogeneizzare ulteriormente gli standard di qualità analitica e di ottimizzare le risorse interne.

Cosa cambia per i cittadini

Il progetto punta al miglioramento del servizio ai cittadini attraverso una più ampia distribuzione di punti prelievo su base provinciale, un ampliamento dei giorni di apertura e l’accesso diretto senza prenotazione. Entro il 2019 saranno attivate altre sedi aggiuntive.