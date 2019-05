Premiati i vincitori della campagna #staisobrio-prima le vite

Dopo tre mesi di lavori, riprese, montaggi e disegni nelle scuole, è arrivato il momento di premiare gli elaborati che si sono aggiudicati l’edizione 2019 di “#Staisobrio” la campagna di sensibilizzazione contro l’uso di alcol tra i giovani promossa da Aci Bologna e Lions Club Bologna San Luca con il Patrocinio dell’Osservatorio della Sicurezza Stradale della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna, della Prefettura di Bologna, della Città Metropolitana e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La campagna, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, si è rivolta ai giovani delle scuole superiori di primo e secondo grado di Bologna e della regione sollecitrandoli a ideare un video, un’immagine fotografica, uno slogan o un elaborato grafico che metta in guardia i giovani stessi dai rischi della guida sotto gli effetti dell’alcol.

Presso il locali dell’Autoscuola ACI Bologna di Via Marzabotto sono stati invitati i ragazzi che hanno partecipato al concorso e sono stati proclamati i vincitori, giudicati da una giuria formata dagli enti promotori dell’iniziativa. Quattro i vincitori, suddivisi nelle categorie under e Over 16.

Per gli under 16 il miglior elaborato è stato giudicato quello di Izzat Zaghloul – IC Budrio- Scuola Quirico Filopanti, quindi al secondo posto Margherita Canè dell’Istituto Comprensivo di Budrio.

Per gli over 16 primo posto per Martina Barbieri del Liceo Copernico e secondo posto per Alice Franchi del Liceo Minghetti.

I vincitori sono stati premiati con un soggiorno studio di 15 giorni a Cambridge (UK) e con diversi devices di ultima generazione grazie al contributo del Partner dell’iniziativa CAMPA – società di Mutuo Soccorso. Alcuni elaborati saranno utilizzati da Automobile Club Bologna per la diffusione della campagna di sensibilizzazione tramite i propri canali web e social, nonché tramite la propria rete di vendita, oltrechè durante altri eventi che l’Ente realizzerà per promuovere la sicurezza stradale nelle scuole e sui canali social dei soggetti aderenti alla campagna.

““#Staisobrio” – spiega il Presidente di Aci Bologna, Federico Bendinelli – è un’iniziativa che rientra tra gli obiettivi fondamentali di ACI Bologna, oltrechè tra quelli della Federazione ACI. In questo caso, grazie al coinvolgimento attivo degli studenti, che vengono sollecitati a ideare slogan e messaggi destinati a loro stessi e ai loro coetanei, vogliamo fare dei ragazzi i testimonial verso i loro amici e compagni di sani stili di vita e di un’attenzione che in certi casi può anche salvare la vita”.