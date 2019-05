Piano di lotta integrata alla zanzara tigre e comune: a Reggio Emilia in vigore l’ordinanza

Anche quest’anno il Comune di Reggio Emilia partecipa al progetto regionale di sorveglianza e lotta alla Zanzara, assumendosi l’impegno di adottare tutti gli interventi necessari per ridurre la presenza e controllare l’infestazione di questo insetto e degli altri insetti vettori di malattie virali.

La zanzara tigre (Aedes albopictus), che si è ormai stabilmente insediata nel territorio provinciale è, oltre ad essere di disturbo alla vita dei cittadini, vettore di agenti infettivi virali (Arbovirus), così come la zanzara comune (Culex s.p.p.) da sempre presente nel nostro territorio.

In Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale e tutta la Regione Emilia-Romagna hanno adottato un’ordinanza sanitaria, che resta in vigore fino al 31 ottobre 2019, nella quale è fatto obbligo a tutti i cittadini di effettuare trattamenti larvicidi e di adottare pratiche preventive volte a limitare la popolazione di zanzara sul territorio comunale.

I trasgressori dell’ordinanza sono passibili delle sanzioni amministrative previste.

Per favorire la diffusione nella comunità delle pratiche di prevenzione tramite la lotta larvicida, come consuetudine ormai consolidata in questi anni, fino al 31 ottobre 2019 i prodotti per la lotta domestica saranno venduti a un prezzo calmierato (prezzo di costo) nelle Farmacie Comunali che aderiscono all’iniziativa: farmacia “Centrale” (piazza Prampolini 3); farmacia Del Parco (24 ore – via Pansa, 53/G); farmacia Pappagnocca (c.c. Reggio Sud, via Maiella 63); farmacia dell’Orologio (via Muzio Clemente 40); farmacia Santa Croce (viale Regina Margherita 29/F); farmacia dell’Ospedale H24 (viale Risorgimento 57/a).

Un prezzo calmierato dei prodotti larvicidi sarà applicato anche presso molte farmacie private.

Si ricorda, infine, che il Comune di Reggio Emilia, per contrastare la proliferazione delle zanzare, effettua interventi programmati di prevenzione, controllo e disinfestazione nelle aree pubbliche a rischio.

L’ordinanza è pubblicata sul sito web regionale www.zanzaratigreonline.it che dà tutte le informazioni utili e necessarie sul fenomeno e sulle misure per contrastarlo.