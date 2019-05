Passeggiata sui luoghi della resistenza a Cavriago

Venerdì 31 maggio si svolgerà una passeggiata al tramonto per riscoprire i protagonisti e i luoghi della guerra e della Resistenza di Cavriago. L’iniziativa, dal titolo “Quando i luoghi raccontano le storie”, consiste in percorso per le strade del paese per ascoltare le storie che i luoghi, gli edifici e le strade di Cavriago raccontano degli avvenimenti e dei protagonisti della Seconda Guerra mondiale e della Resistenza. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 18.15 in Piazza Zanti, con partenza alle 18,30. Durante il percorso a piedi, i narratori saranno Brunetta Partisotti, Mariangela Belloni, Dario Ferrari Lazzarini, Antonio Coscelli e Franco Piccinini. Il percorso durerà due ore e la tappa conclusiva sarà in via Roncaglio. La partecipazione è libera, senza iscrizione. L’evento è organizzato dal Comune di Cavriago, in collaborazione con Anpi e Gruppo Alpini Cavriago, a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione.

Si ricorda che nel 2015 è stato realizzato l’omonimo “Quando i luoghi raccontano le storie”, acquistabile al centro cultura Multiplo al costo di 3 euro. Si tratta della carta che raffigura e identifica 17 luoghi rilevanti per la memoria storica della comunità cavriaghese e di un opuscolo – guida alla visita e alla conoscenza dei siti, per ognuno dei quali si rievocano, con brevi note di testo e suggestive foto d’epoca, eventi e circostanze che li collocano nel panorama storico della dittatura del fascismo e della guerra, persone e famiglie che hanno fatto la Resistenza e hanno dato un alto contributo alla lotta di liberazione. Sulla facciata retrostante alla cartina sono indicati due percorsi per conoscere i luoghi della memoria: a piedi, nelle zone centrali del paese, e in bicicletta per raggiungere le zone periferiche.

Info: Multiplo Centro Cultura, via della Repubblica 23, tel. 0522/373466, multiplo@comune.cavriago.re.it www.comune.cavriago.re.it/multiplo