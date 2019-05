I Vigili del Fuoco festeggiano 80 anni dall’istituzione del Corpo Nazionale

Risale infatti al 1939 il Decreto n° 333 che unificò i vari corpi locali in un unico Corpo Nazionale alle dipendenze del Ministero dell’Interno. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco desidera festeggiare questi 80 anni con eventi sul territorio, nei luoghi dove i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti del soccorso e dell’assistenza alla popolazione in occasione di particolari emergenze naturali e non.

Modena e la sua provincia è stata scelta a simbolo delle terre colpite da sisma del 2012 e dell’esondazione del fiume Secchia nel 2014.

L’evento modenese si svolgerà in due momenti uno domani, 29 maggio, a Medolla e uno a Modena il giorno successivo, 30 maggio. Il programma dei due eventi potrà essere modificato fino all’annullamento in base all’evoluzione delle condizioni meteo avverse in corso.

A Medolla, nella mattina del 29, si terra un incontro con i ragazzi delle scuole presso il teatro Facchini, con un convegno dal titolo “Prevenire il possibile, affrontare anche l’Impossibile”. Il convegno tratterà da vari punti di vista, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Comuni, l’attività di prevenzione e/o soccorso nelle calamità naturali.

A Modena il 30 maggio, nella cornice del Cortile d’Onore del Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare, si terrà alle ore 20.00 un concerto della Banda del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Concerto, presentato dal noto attore e doppiatore Pino Insegno, che oltre ai 46 professori d’orchestra diretti dal maestro Donato di Martile, vedrà la presenza del tenore Francesco Grollo. A preludio del concerto, dalle 17 in piazza Roma vi sarà il percorso ludico “pompieropoli” dedicato ai bambini e una mostra di veicoli storici e moderni dei Vigili del Fuoco.