False dichiarazioni: sequestro per quasi 27 milioni di euro

I finanzieri dei Comandi Provinciali di Bologna e Modena hanno dato esecuzione, nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari, su disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Modena (Dott.ssa Paola Losavio), a un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità bancarie, beni mobili ed immobili per quasi 27 milioni di euro, pari al profitto degli illeciti penali, nei confronti di 10 società e 22 persone ritenute, a vario titolo, responsabili dei reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili e indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti.

L’operazione è il frutto delle indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna e della Tenenza di Vignola – coordinate dalla locale Procura della Repubblica diretta dal dott. Paolo Giovagnoli – sviluppatesi ab origine in distinti e autonomi contesti i cui esiti sono stati riuniti dall’Autorità procedente di Modena in un unico procedimento penale alla luce delle molteplici convergenze soggettive e oggettive rilevate.

Gli ulteriori accertamenti condotti su più fronti (anche attraverso l’esecuzione di mirate verifiche fiscali da parte della Tenenza di Vignola), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena, nella persona del Sost. Proc. dott.ssa Francesca Graziano, hanno così consentito, come si legge nel dispositivo, di raccogliere significativi elementi indiziari circa l’esistenza un preordinato meccanismo fraudolento messo in atto da più soggetti operanti sul territorio emiliano attraverso numerose società intestate a prestanome le quali, al fine di non versare i debiti erariali, utilizzavano costantemente crediti inesistenti IVA e IRAP, anche attraverso dichiarazioni fiscali artatamente compilate con dati non veritieri e occultando le scritture contabili obbligatorie.

In particolare, lo schema di frode prevedeva la falsificazione diretta delle dichiarazioni fiscali finalizzata a generare crediti inesistenti; esemplificativa della spregiudicatezza delle condotte illecite poste in essere è la circostanza che ha visto compensate imposte e contributi del 2016 con IVA a credito dell’anno d’imposta precedente (2015) pur in assenza della relativa dichiarazione che ne attestasse la creazione, ovvero pur in presenza di dichiarazioni che certificavano la presenza di un credito IVA, la presentazione di comunicazioni dei dati IVA riportante, al contrario, un’imposta a debito.

Tutto ciò è stato reso più agevole grazie al coinvolgimento attivo di due professionisti (i fratelli S.F. e S.M.), di origine modenese, ritenuti i principali artefici ed ideatori della frode in rassegna per aver commesso i reati ascritti nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale attraverso l’elaborazione dei modelli di frode che sono stai posti in essere.

Si tratta, ni particolare, degli stessi professionisti già implicati nelle vicende criminose relative all’operazione “SALDO 0,01” portata a termine lo scorso mese di novembre dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo geminiano, che aveva permesso di sgominare un analogo e articolato sodalizio criminale attivo nel settore delle frodi all’Erario.

Al termine delle indagini è stato possibile quantificare il profitto del reato di tale ingente frode fiscale e di sequestrare consistenze patrimoniali equivalenti a detto illecito profitto, nei confronti delle persone ritenute responsabili per ammontare complessivo di circa 27 milioni di euro.