Esplosione a Scandiano, crolla una palazzina: un ferito grave

Un’esplosione, provocata con ogni probabilità da una fuga di gas, ha causato il crollo di una piccola palazzina a Scandiano. E’ successo intorno alle 19.45 in località Mazzalasino. Un uomo è stato portato all’ospedale di Parma in elicottero per le gravi ustioni. Si tratterebbe di un 47enne di origine marocchina. Sul posto i Vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica. I soccorritori hanno ispezionato le macerie per escludere che potessero esserci altre persone ferite nel crollo. Al completamento della bonifica non risultavano persone scomparse. Sono in corso accertamenti per chiarire le origini della deflagrazione ma pare, appunto, si sia trattato di una fuga di gas.

In seguito al crollo, per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza, la provinciale 7 Pratissolo – Felina di Castelnovo Monti è stata chiusa al traffico all’altezza di Mazzalasino.