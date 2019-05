Aperto il bando per il 17° Premio letterario Navile Città di Bologna

Il quartiere Navile, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche, indice il 17° Premio letterario Navile Città di Bologna, per opere inedite scritte in lingua italiana, dialettale o in altra lingua.

Sono due le sezioni di questa nuova edizione: Narrativa e Poesia. Il concorso, cresciuto negli anni in qualità, offre la possibilità di partecipare con opere edite e inedite ed è un’opportunità per molti di cimentarsi nell’arte della scrittura, della narrazione e della poesia o di presentare opere rimaste nei cassetti. Per i vincitori è previsto un riconoscimento economico e una targa/pergamena, con menzione speciale della giuria per chi, nella sezione Narrativa, farà riferimento al tema selezionato quest’anno: il mondo dell’ippica e il rapporto che unisce da secoli l’uomo e il cavallo. Le opere dovranno pervenire entro le 12 del 30 settembre 2019.

Dal 1988, si sono succedute edizioni di concorso che spaziavano dalla narrativa ad atti unici per il teatro, dalla poesia alla narrativa per ragazzi, fino al racconto illustrato e fumetto, consolidando un presidio importante nel panorama delle capacità letterarie, che ha sempre saputo coinvolgere autori e personalità della cultura e divulgatori di nuove opere, contribuendo a dare un impulso positivo al circuito della distribuzione del libro.

Tra i partecipanti alle passate edizioni, autori come Carlo Lucarelli, vincitore della terza nella sezione narrativa per ragazzi e successivamente componente della giuria; la giovane Valentina Santoro, vincitrice della nona edizione e il poeta dialettale bolognese Stefano Delfiore.