Giuliano Albarani confermato presidente del Consorzio Festival della Memoria

L’Amministrazione comunale di Mirandola esprime grande soddisfazione per la conferma di Giuliano Albarani a presidente del Consorzio per il Festival della Memoria. L’Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina nei giorni scorsi. Come da statuto, l’Assemblea deve eleggere il presidente del Consorzio fra i membri del consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Albarani era stato indicato dal sindaco come rappresentante del Comune all’interno del Consiglio direttivo del Consorzio.

Albarani, insegnante di Materie letterarie presso l’Istituto d’istruzione secondaria “Meucci” di Carpi e docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia per seminari e corsi, è anche presidente del Collegio San Carlo di Modena. Ha all’attivo la pubblicazione di diversi volumi e saggi di filosofia e storia e in passato ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Istituto Storico di Modena.