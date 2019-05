Bologna resta in mano al Pd che raggiunge in città il 40,33% (36,73% in provincia). In città la Lega si attesta al 21,82% (27,05% in provincia), mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 10,84% (12,9%). Forza Italia si attesta al 5,79% (5,5%), poco sopra a +Europa al 5,04% (3,76%). A Fratelli d’Italia il 4,65% (4,55%) dei voti, La sinistra è al 4,09%. I Verdi segnano 4,56% (3,66%).