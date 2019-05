Una donna di 47 anni residente a Carpi, Samantha Prandi, ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno l’una sulla via Emilia a Villa Cella. Pare che la donna stesse attraversando la strada per ritornare verso la sua auto, dopo una serata trascorsa con le amiche quando è stata travolta da una Ford Fiesta alla cui guida c’era un reggiano di 39 anni. L’impatto è stato così violento e nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare.