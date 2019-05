Si finge acquirente di quadri per impossessarsi di una cospicua somma di danaro

Accade in pieno centro a Reggio Emilia in via Ponte Besolario presso un negozio di quadri e cornici. Le volanti della Questura sono intervenute perchè una dipendente del negozio dopo aver fatto accomodare, nella toilette ad uso solo del personale, una distinta signora che era entrata per meglio osservare ed acquistare alcuni quadri esposti in vetrina, si accorgeva che dalla sua borsetta custodita nel vano servizi era stata asportata la somma di 860 euro. Chiaramente la cliente invitata dalla commessa a dire se avesse sottratto le banconote e commesso il furto negava con tale vigore da minacciare di denuncia chiunque l’avesse accusata di un gesto di questo tipo.

La presenza in negozio del titolare che non aveva usufruito dei servizi nonchè dell’unica cliente che ne aveva fruito e la descrizione minuziosa della divisione in banconote di vario taglio effettuata dalla commessa hanno spinto gli agenti operanti ad approfondire i controlli su S.B. quarantaseienne reggiana senza precedenti penali.

La donna, accompagnata negli Uffici della questura veniva sottoposta a controlli dai quali risultava che abilmente arrotolate ed occultate fra la sua biancheria intima erano celate banconote per un valore di euro 860 suddivise in banconote come descritto dalla commessa. La signora S.B. veniva quindi deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di Furto.