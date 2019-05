Auditorium Spira mirabilis: i dati di eventi e presenze

Oltre 62000 presenze effettive dal 2014 a tutto il 2018, distribuite in 327 eventi. I dati dell’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, inaugurato a fine 2013, parlano infatti di una media annuale di quasi 12500 presenze e 65 eventi. Una struttura pensata con una vocazione musicale, ma che negli anni ha ospitato una notevole varietà di iniziative: dagli spettacoli di danza a quelli teatrali, dall’attività congressuale con convegni e conferenze agli incontri scolastici, diventando in questi anni un punto di riferimento per la vita culturale e associativa di Formigine.

L’Auditorium infatti ospita regolarmente iniziative che godono del patrocinio del Comune, oltre a quelle gestite dai servizi comunali degli uffici Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, senza dimenticare le occasioni in cui la struttura è stata noleggiata, ad esempio dalle associazioni di categoria.

Un ruolo di primo piano confermato dai numeri dell’anno in corso, che a partire dal 1 gennaio hanno visto ad oggi già 44 eventi, con 8500 presenze effettive, ben oltre la media annuale con riferimento lo stesso periodo.