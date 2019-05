Stefano Bollani con il concerto ‘Piano Solo’ chiuderà la V edizione di festivaLOVE 2019

La V edizione di festivaLOVE 2019. Innamorati a Scandiano chiuderà quest’anno con un grandissimo ospite, Stefano Bollani, gradito ritorno dopo essere stato ospite della città emiliana nell’ormai lontano 2011 per la rassegna provinciale Mundus, organizzata da Ater-Associsazione Teatrale Emilia Romagna.

Bollani in Piano solo chiuderà la triade delle serate musicali del festival a cura dell’Amministrazione comunale di Scandiano, dopo il concerto di Neri Marcorè di venerdì 31 maggio con un omaggio a Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa e la prima tappa del tour di Max Gazzè di sabato 1 giugno “On the road” che raccoglierà I suoi più grandi successi.

Anche questo concerto di Bollani è realizzato in collaborazione con ATER-Associsazione Teatrale Emilia Romagna.

Piano Solo, più che un tradizionale concerto al pianoforte, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Nel momento in cui Stefano Bollani sale sul palco per il suo one man show, tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a cui aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è trascinato in un’avventura ogni sera diversa, un viaggio a perdifiato attraverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani.

Si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, con improvvise incursioni nel pop o nel repertorio italiano degli anni Quaranta. In questo vero e proprio flusso di coscienza musicale, il riso e l’emozione si mescolano.

Una sola cosa è certa, alla fine del concerto sarà il pubblico a decidere il bis. Bollani diligentemente segna ed esegue sul momento i pezzi richiesti: un medley imprevedibile in cui il virtuosismo si mescola all’irriverenza.

L’ingresso al concerto è a pagamento, tutti i posti sono numerati, i biglietti costano Euro 50 (prima platea), Euro 30 e Euro 20. Si possono acquistare su Vivaticket, nelle rivendite autorizzate e presso la biglietteria del Teatro Boiardo di Scandiano (via XXV aprile 3, Scandiano (RE) (lunedì e mercoledì ore 9/12, giovedì ore 15/18 – www.cinemateatroboiardo.com – tel. 0522/54355). Durante le serate del festival sarà aperta una biglietteria in uno spazio sulla piazza del concerto (piazza Fiume angolo corso Garibaldi 11) con i seguenti orari: venerdì 31 maggio ore 19/22, sabato 1 giugno ore 18/22. Domenica la biglietteria del concerto sarà aperta dalle ore 17, l’ingresso al concerto sarà possibile dalle ore 19. Si invita il pubblico a recarsi al concerto con un buon anticipo per facilitare le operazioni di biglietteria e di controllo ai varchi necessarie per la normativa in vigore in materia di sicurezza.