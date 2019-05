Ravarino: 61enne arrestato per furto

Ieri sera i militari della Stazione Carabinieri di Ravarino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 61enne italiano, già con precedenti, per furto in abitazione.

I militari della Stazione, chiamati ad intervenire su richiesta di un abitante del luogo che aveva sentito dei rumori nella propria abitazione, sorprendevano l’uomo all’interno dell’area cortiliva mentre un complice, alla vista dei militari, si dava alla fuga a bordo di furgone, riuscendo a far perdere le proprie tracce, con parte della refurtiva (una collana ed un orologio in oro per un valore stimato di circa 1.000 €) mentre altra refurtiva (consistente in altri due orologi in oro) veniva recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.