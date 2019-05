La polizia denuncia uomo alla guida senza patente

Ieri sera intorno alle 23 durante il normale servizio di controllo del territorio la polizia, notava in Via Gorizia un mezzo sospetto. Il conducente del mezzo, accortosi dell’attenzione degli operatori di polizia, non ottemperava all’alt e percorreva alcune centinaia di metri con manovre brusche per sottrarsi ad un probabile controllo venendo però subito dopo fermato in Via Lulli. Identificato per K. I., albanese, residente in Albania e domiciliato a Reggio Emilia, classe 1991, l’uomo risultava privo di patente di guida italiana poiché già ritirata. Il soggetto, con numerosi precedenti penali veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e gli veniva contestato la guida senza patente. Contestualmente si procedeva al fermo amministrativo del veicolo. K. I. è stato denunciato per il reato di immigrazione clandestina.