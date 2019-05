Elezioni: a Modena 85 i seggi campione

Sono complessivamente 85 i seggi elettorali del comune di Modena individuati come “seggi campione”, con autorizzazione della Prefettura, da istituti demoscopici al lavoro per emittenti televisive nazionali per gli “exit poll” e le proiezioni elettorali riferite alle Europee e alle Comunali. Gli operatori di Opinio Italia per la Rai lavoreranno su “exit poll” e proiezioni domenica e lunedì, mentre quelli dell’istituto Swg per conto dell’emittente La7 solo domenica e nella notte dello scrutinio delle Europee.

Gli operatori saranno riconoscibili da un apposito badge e durante il voto stazioneranno nelle immediate vicinanze dei seggi campione per raccogliere gli orientamenti di voto degli elettori per gli “exit poll”, mentre nella fase di scrutinio saranno all’interno dei seggi per annotare i risultati utili parziali utili per il calcolo delle proiezioni.

Gli operatori dell’istituto Swg effettueranno le rivelazioni in dieci sezioni elettorali collocate nelle scuole Rodari, Pascoli e nelle medie San Carlo e Lanfranco). Gli operatori del Consorzio Opinio saranno impegnati in 75 sezioni nelle scuole De Amicis, San Carlo, Cittadella, Sant’Anna, Marconi, Albareto, Saliceto Panaro, Palestrina, San Giovanni Bosco, Gramsci, Graziosi, Sant’Agnese, Rodari, Mistrali, Sola, Portile, Leopardi, Galilei, Emilio Po, Cavour, San Geminiano, Montecuccoli.