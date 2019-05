Elezioni 2019. Europarlamento, oltre 180 mila giovani emiliano-romagnoli al voto per la prima volta

Per oltre 180 mila giovani emiliano-romagnoli sarà la prima volta. Nella tornata elettorale di domenica 26 maggio sono 180.651 (175.763 in Italia e 4.888 in altri paesi dell’Ue) gli elettori, ragazze e ragazzi dai 18 ai 23 anni, che votano per la prima volta per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (fonte: ministero dell’Interno). Inoltre, sempre in Emilia-Romagna, le elettrici superano gli elettori nel voto sia per le europee che le amministrative: le donne superano di quasi 110 mila unità gli uomini per le elezioni europee e di oltre 53 mila nelle amministrative.

Sono complessivamente oltre 3,4 milioni gli elettori emiliano-romagnoli (3.436.835, di cui 1.773.221 donne e 1.663.614 uomini) chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti del Parlamento di Strasburgo che voteranno in 4522 sezioni. Mentre, nei 235 Comuni dell’Emilia-Romagna, su un totale di 328, che dovranno rinnovare sindaci e consigli comunali andranno al voto oltre 2 milioni di elettori (2.070.542 di cui 1.061.918 donne e 1.008.624 uomini) in 2623 sezioni.

Tutte le informazioni sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/elezioni, realizzato in collaborazione tra l’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale e l’Ufficio stampa dell’Assemblea legislativa. L’elaborazione dei dati è curata dal servizio statistico della Giunta e dalla Direzione Generale dell’Assemblea legislativa emiliano-romagnola.

Elezioni europee

Si vota in tutti i 328 comuni dell’Emilia-Romagna.

Il maggior numero di elettori per la consultazione europee è concentrato nella provincia di Bologna che conta 782.212 chiamati alle urne (376.078 uomini e 406.134 donne) che voteranno di 1.051 sezioni. Nella provincia di Ferrara 281.757 elettori (407 sezioni) di cui 135.196 uomini e 146.561 donne. Nella provincia di Forlì-Cesena 306.874 elettori (388 sezioni) di cui 148.453 uomini e 158.421 donne. Nella provincia di Modena 532.004 elettori (704 sezioni) di cui 259.302 uomini e 272.702 donne. Nella provincia di Parma 343.741 elettori (469 sezioni) 166.646 uomini e 177.095 donne. Nella provincia di Piacenza 221.170 elettori (303 sezioni) di cui 107.312 uomini e 113.858 donne. Nella provincia di Ravenna 300.006 elettori (399 sezioni) di cui 144.584 uomini e 155.422 donne. Nella provincia di Reggio Emilia 399.925 elettori (477 sezioni) di cui 195.778 uomini e 204.147 donne. Nella provincia di Rimini 269.146 elettori (324 sezioni) di cui 130.265 uomini e 138.881 donne.

Elezioni comunali

Si vota in 235 comuni dell’Emilia-Romagna su un totale di 328.

La provincia di Bologna conta 384.942 chiamati alle urne (188.282 uomini e 196.660 donne) che voteranno di 475 sezioni. Nella provincia di Ferrara 190.446 elettori (282 sezioni) di cui 90.825 uomini e 99.621 donne. Nella provincia di Forlì-Cesena 254.406 elettori (316 sezioni) di cui 122.876 uomini e 131.530 donne. Nella provincia di Modena 454.431 elettori (584 sezioni) di cui 221.407 uomini e 233.024 donne. Nella provincia di Parma 135.549 elettori (176 sezioni) 66.928 uomini e 68.621 donne. Nella provincia di Piacenza 87.430 elettori (113 sezioni) di cui 43.184 uomini e 44.246 donne. Nella provincia di Ravenna 128.675 elettori (169 sezioni) di cui 62.211 uomini e 66.464 donne. Nella provincia di Reggio Emilia 352.012 elettori (412 sezioni) di cui 172.201 uomini e 179.811 donne. Nella provincia di Rimini 81.651 elettori (96 sezioni) di cui 40.710 uomini e 41.941 donne.