Tamponamento tra camion in A14: un ferito

Poco prima delle 10.00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Bologna S.Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione A1, per un tamponamento avvenuto all’altezza del km 17 che ha visto coinvolti due autoarticolati causando il ferimento di una persona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Autostrade per l’Italia.

Sono stati diramati percorsi alternativi: uscita obbligatoria a S. Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna Fiera; uscita consigliata Castel S.Pietro, percorrere la SS9 Via Emila e rientrare in Tangenziale di Bologna.

Al momento si registrano 3 km di coda nel tratto interessato dalla chiusura in direzione A1 Milano-Napoli e 2 km all’uscita obbligatoria di S.Lazzaro.