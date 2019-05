Specialcarni Vignola, Flai/Cgil Modena: lavoratori in sciopero per chiedere regolarità sui pagamenti

“Sono in sciopero oggi per tutto il giorno i lavoratori della Specialcarni di Vignola che si occupa di lavorazione di carne suina e conta circa 90 addetti. Il presidio davanti ai cancelli (via Trinità, 8) iniziato alle 6.30 e andrà avanti sino alle 17 di oggi pomeriggio. Ha aderito allo sciopero quasi il 70% dei lavoratori, in prevalenza stranieri che da anni subiscono cambi e passaggi fra aziende diverse pur continuando a fare lo stesso lavoro nello stesso stabilimento”, afferma Flai Cgil di Modena.

“Lo sciopero è proclamato dalla Flai Cgil di Modena per protestare contro la mancanza di chiarezza e correttezza delle buste paga e sui livelli di inquadramento, per rivendicare relazioni sindacali corrette e trasparenti, e per i problemi legati al pagamento delle spettanze dopo la cessazione dell’affitto del ramo d’azienda della Rossi Carni.

Da un mese si susseguono incontri con l’azienda, ma senza arrivare a soluzioni condivise dignitose per i lavoratori”, aggiunge il sindacato.

“La Flai Cgil chiede la ripresa al più presto del confronto per poter riprendere la discussione sui tanti problemi aperti a cominciare dalla definizione delle modalità e delle tempistiche per il recupero delle spettanze dopo la cessazione della Rossi Carni”.