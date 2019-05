Open Day sabato al Centro Giovani di Maranello

Open Day al Centro Giovani di Maranello: sabato 25 maggio dalle 18 alle 21 porte aperte a tutti, giovani e adulti, per conoscere gli spazi e le attività della struttura di via Vignola dedicata ai ragazzi. Alle ore 18 è in programma “Tra Trap e Purple Drank”, conferenza aperta a giovani e adulti riguardo le nuove sostanze psicoattive e i nuovi stili di consumo. Saranno trattate inoltre le rispettive interazioni con i generi musicali.

Intervengono gli operatori dell’Unità di Strada “Up” Della Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII s.c.s onlus e il coordinatore regionale dell’Unità di Strada Marco Battini. Partendo dal punto di vista di chi lavora sul campo, a stretto contatto con chi utilizza sostanze, si approfondirà la conoscenza dei consumi, il contesto che ne facilita l’uso, passando dalla riflessione sui fenomeni socio-culturali che alimentano la fama di alcune sostanze. A seguire aperitivo analcolico e musica dal vivo.