Martedì 28 maggio al Teatro Asioli prosegue la rassegna Correggio Jazz 2019

Il piacere di contaminare le sonorità popolari con il jazz, la musica contemporanea e la world music è l’elemento comune che lega Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna. La carriera di Francesco Bearzatti (nato a Pordenone nel 1966) si svolge ormai da tempo su una dimensione internazionale. Nella sua musica risuonano le eterogenee componenti della sua formazione: gli studi classici, il metal, la musica da ballo popolare e moderna. Una varietà di interessi che si riscontra anche nelle collaborazioni che lo hanno portato a suonare al fianco di numerose star internazionali. Nella sua più recente attività da leader spiccano i successi col Tinissima Quartet. Carmine Ioanna, nato ad Avellino nel 1985, si forma sia come pianista che come fisarmonicista seguendo gli studi classici, ma è nel jazz che il suo approccio magneticamente energico allo strumento trova la giusta collocazione, mettendo inoltre in evidenza le sue esaltanti doti virtuosistiche.

Il trio “Trip” (recentemente pubblicato su Cd della Auand) è il nuovo progetto di Mirko Signorile, con Francesco Ponticelli al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria. Con “Trip” il pianista barese (classe 1974) propone un repertorio di nuove composizioni, ideate come tappe di un viaggio tra luoghi immaginari. Pur proveniente dagli studi classici, Signorile dall’inizio degli anni 2000 si dedica al jazz, mettendo in mostra una definita personalità musicale in cui l’energia dello swing e della tradizione afro-americana si uniscono ad una vena lirica capace di creare atmosfere e immagini che, quasi, si avvicinano alla dimensione della “colonna sonora” (non a caso ha composto anche per cinema e teatro). Questa cifra personale gli ha creato occasioni di collaborazione con molti importanti nomi del jazz contemporaneo, da Gianluca Petrella a Greg Osby, da Paolo Fresu a Dave Liebman.

