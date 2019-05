La prof.ssa Borghi a Roma all’evento inaugurale del Festival dello sviluppo sostenibile

La dir.scolastica prof.ssa Alessandra Borghi, già preside del IIS A. Volta di Sassuolo, ha partecipato a Roma all’evento inaugurale del Festival dello sviluppo sostenibile “Mettiamo mano al nostro futuro”. L’importante convegno organizzato da Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha visto la presenza del premier Conte, del governatore della banca d’Italia Visco, oltre agli apporti di diverse e importanti personalità europee e internazionali. Molto interessante la sessione riservata ai giovani che con grande responsabilità hanno elaborato proposte concrete e operative.

“Sarà importante in termini di formazione e informazione attivare nelle scuole riflessioni su tutti i punti raccolti nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 che è stata approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite. In modo particolare per la formazione si dovrà porre particolare attenzione, oltre alle alle gravi problematiche del clima, all’obiettivo 4 dell’Agenda che prevede il raggiungimento di una istruzione di qualità per tutti e all’obiettivo 5 per la parità di genere”. Molte le iniziative che si svilupperanno anche sul territorio nazionale nei prossimi giorni.