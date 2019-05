Flai/Cgil Modena: oggi sciopero lavoratori Inalca e società appaltatrice Gescar Castelvetro

È fermo da questa mattina il reparto hamburger dello stabilimento Inalca (Gruppo Cremonini), dove vengono prodotti gli hamburger per McDonald’s, a seguito dello sciopero odierno nell’azienda di Castelvetro di Modena.

“Lo sciopero, indetto dalla Flai Cgil sia per i dipendenti Inalca che per i dipendenti della società in appalto Gescar Srl – spiega una nota – si sta svolgendo dalle ore 4 del mattino con un presidio davanti ai cancelli (foto). Al presidio si aggregheranno in mattinata i delegati sindacali della Flai Cgil provenienti dagli altri luoghi di lavoro della provincia di Modena”.

“Lo sciopero sostiene una piattaforma sindacale che prevede l’assunzione diretta dei lavoratori in appalto e il rinnovo del contratto aziendale.

Si contesta la finta autonomia imprenditoriale dell’appalto – afferma Flai Cgil – dimostrata dal fatto che la società in appalto, Gescar, è detenuta al 100% da Inalca ed è frequente la commistione tra i lavoratori sulle linee di lavoro. Sono inoltre ferme le trattative per il contratto aziendale”.

Il presidio prosegue per tutta la mattinata davanti ai cancelli in via per Spilamberto 30/C.